В Омске ввели карантин из-за бешенства

Губернатор Омской области подписал указ о введении карантина из-за выявленных случаев бешенства. Заболевание обнаружили в нескольких районах области, а также на территории Омска. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Согласно указу, новые очаги заболевания зарегистрированы в селе Новотроицк Нижнеомского района, посёлке Андреевском Омского района, а также в Тюкалинске и Кировском округе Омска.
В Кировском округе заражённое животное было найдено у дома № 46 в районе Инженерной улицы, неподалёку от спортивной школы имени Олега Охрименко и площади Борцов Революции.
На территориях, где зафиксированы очаги эпизоотии, а также в прилегающих районах, введён карантин сроком до 8 февраля 2026 года. До этого времени нельзя будет проводить ярмарки и выставки животных, ввозить и вывозить зверей, посещать посторонним территорию, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарк, лечить больных восприимчивых животных, снимать с трупов зверей шкуру.