В Омске ввели карантин из-за бешенства

На территориях, где зафиксированы очаги эпизоотии, а также в прилегающих районах, введён карантин сроком до 8 февраля 2026 года. До этого времени нельзя будет проводить ярмарки и выставки животных, ввозить и вывозить зверей, посещать посторонним территорию, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарк, лечить больных восприимчивых животных, снимать с трупов зверей шкуру.