В Иркутском аэропорту задержан мигрант, предложивший взятку полицейскому

Когда полицейские начали оформлять протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»), задержанный попытался избежать ответственности. Он предложил взятку сотруднику, вложив в свой паспорт две тысячи рублей.
Предложение было немедленно задокументировано. Помимо административного наказания за нарушение миграционных правил, дознаватель транспортной полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 291 УК РФ — «Покушение на мелкое взяточничество».
В качестве меры пресечения фигуранту избрано обязательство о явке. Расследование по уголовному делу продолжается.