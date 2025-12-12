В Иркутском аэропорту задержан мигрант, предложивший взятку полицейскому

Когда полицейские начали оформлять протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»), задержанный попытался избежать ответственности. Он предложил взятку сотруднику, вложив в свой паспорт две тысячи рублей.