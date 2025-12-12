Ричмонд
В Иркутском аэропорту задержан мигрант, предложивший взятку полицейскому

Сотрудники Иркутского линейного отдела МВД на воздушном транспорте выявили в зале ожидания международных линий иностранца, который находился в России с нарушением установленного режима.

Когда полицейские начали оформлять протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»), задержанный попытался избежать ответственности. Он предложил взятку сотруднику, вложив в свой паспорт две тысячи рублей.

Предложение было немедленно задокументировано. Помимо административного наказания за нарушение миграционных правил, дознаватель транспортной полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 291 УК РФ — «Покушение на мелкое взяточничество».

В качестве меры пресечения фигуранту избрано обязательство о явке. Расследование по уголовному делу продолжается.