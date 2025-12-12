Ричмонд
В Иркутске из жизни ушел 80-летний историк Константин Жуков

Он возглавлял факультет психологии и социальной работы ИГУ в качестве первого декана.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске из жизни ушел 80-летний историк и общественный деятель Константин Жуков. Он родителя 14 сентября 1945 года в Донецкой области в семье офицера-фронтовика. Окончив школу, поступил на исторический факультет Иркутского государственного университета.

— Среди многочисленных достижений Константина Сергеевича — звание почетного профессора ИГУ, статус Заслуженного учителя РФ и награждение орденом «Знак Почета». Он также возглавлял факультет психологии и социальной работы ИГУ в качестве первого декана, — сообщил губернатор Иркутской области.

Константин Жуков посвятил свою жизнь работе с молодежью. Его светлая память, внимательность и вдумчивость останутся как пример наставника.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что мэр Черемхова Вадим Семенов стал Заслуженным работником местного самоуправления РФ.