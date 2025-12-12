Ричмонд
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели меры, связанные с действием сигнала «ковер».

Источник: Комсомольская правда

В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево утром в пятницу, 12 декабря, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

По данным аэропорта, меры связаны с действием сигнала «ковер».

«Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном на Telegram-канале авиагавани.

Через некоторое время в Шереметьево сообщили о возобновлении обслуживания рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию. Однако ограничения ввели в двух других московских аэропортах — Домодедово и Жуковском (Раменское).

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбит седьмой за утро беспилотник украинской армии.

Напомним, днем ранее, 11 декабря, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во всех московских аэропортах (Домодедово, Внуково, Жуковском (Раменское) и Шереметьево).

