WT: Пентагону разрешат проведение подземных ядерных испытаний

Пентагон получит разрешение на возобновление подземных ядерных испытаний в связи с предложенным законопроектом об оборонном бюджете. Об этом сообщает Washington Post.
Законопроект об оборонном бюджете на 2026 содержит раздел о деятельности Министерства энергетики в области национальной ядерной безопасности. Он отменит самоограничение на подземные испытания, которого действовало с 1996 года.
Запрет на испытания останется в силе, если иностранное государство не проведет ядерное испытание после принятой даты. При этом ожидающий рассмотрения законопроект сохраняет запрет на атмосферные испытания ядерного оружия.
Законопроект предусматривает выделение 890,6 млрд долларов (70 трлн рублей) на расходы в 2026 финансовом году. Из них 855,7 млрд долларов — на программы Пентагона, еще 34,3 млрд долларов — на программы национальной безопасности Министерства энергетики.
Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности РФ и Китая в сокращении ядерного оружия. Американский лидер рассказал о диалоге Вашингтона с Москвой и Пекином о денуклеаризации.