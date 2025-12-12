Жителей Уфы пригласили на ярмарки выходного дня

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе и возле парка «Волна» на улице Ахметова.