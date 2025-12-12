Жителей Уфы пригласили на ярмарки выходного дня

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе и возле парка «Волна» на улице Ахметова.
В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на всех площадках, за исключением территории возле парка «Волна».
«Для проведения ярмарки в Дёмском районе с 07.00 до 16.00 будет перекрыт участок улицы Правды», — добавили в пресс-службе мэрии Уфы.
Как ранее сообщал Башинформ, на этой неделе ярмарки будут работать с 12 по 14 декабря, в 25 районах и городах республики.