Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск и три города на Сахалине свяжут авиасообщением зимой 2026 года

«Аврора» открыла продажу билетов на материк с Сахалина по трем направлениям.

Источник: AmurMedia

В зимнем сезоне авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять рейсы, которые пользуются высоким спросом среди дальневосточников. Авиакомпания открыла продажу билетов на социально значимые рейсы, выполняемые с 1 января по 28 марта 2026 года, которые свяжут авиасообщением Хабаровск и три населенных пункта Сахалина, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять рейсы, которые пользуются высоким спросом среди пассажиров.

В продаже появились авиабилеты по направлениям:

«Хабаровск — Ноглики» по пятницам; «Хабаровск — Шахтерск» по понедельникам; «Хабаровск — Оха» по средам и субботам.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах А-319, DHC-8.

Информация об открытии продаж билетов на остальные маршруты зимнего расписания 2026 года будет опубликована в ближайшее время.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что «Аврора» расширяет программу полетов в Китай и свяжет Хабаровск регулярными рейсами с одним из крупнейших городов мира — Шанхаем, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты начнут выполнять с 24 декабря 2025 года два раза в неделю.