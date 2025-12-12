Хабаровск и три города на Сахалине свяжут авиасообщением зимой 2026 года

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что «Аврора» расширяет программу полетов в Китай и свяжет Хабаровск регулярными рейсами с одним из крупнейших городов мира — Шанхаем, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты начнут выполнять с 24 декабря 2025 года два раза в неделю.