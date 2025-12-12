Хабаровск и три города на Сахалине свяжут авиасообщением зимой 2026 года

В зимнем сезоне авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять рейсы, которые пользуются высоким спросом среди дальневосточников. Авиакомпания открыла продажу билетов на социально значимые рейсы, выполняемые с 1 января по 28 марта 2026 года, которые свяжут авиасообщением Хабаровск и три населенных пункта Сахалина, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнять рейсы, которые пользуются высоким спросом среди пассажиров.
В продаже появились авиабилеты по направлениям:
«Хабаровск — Ноглики» по пятницам; «Хабаровск — Шахтерск» по понедельникам; «Хабаровск — Оха» по средам и субботам.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах А-319, DHC-8.
Информация об открытии продаж билетов на остальные маршруты зимнего расписания 2026 года будет опубликована в ближайшее время.
