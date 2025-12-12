В Омске хотят масштабировать программу льготной стерилизации животных

С 2026 года в Омске планируют расширить действие программы льготной стерилизации и кастрации животных. О перспективах рассказала и.о. руководителя муниципального приюта для животных Юлия Нефедова.
Реализацией этой программы приют занимается и сейчас. Помимо того, что в учреждении в обязательном порядке стерилизуют безнадзорных животных, этой услугой для своих питомцев по льготным ценам могут воспользоваться и владельцы.
«Проблема очень актуальна, так как у нас в городе много частного сектора, а стерилизация и кастрация по рыночной стоимости доступна не всем владельцам кошек и собак. Между тем, приют расположен далеко, на 2-й Учхозной, добраться туда с животным без личного транспорта сложно, да и в площадях мы ограничены. Поэтому совместно с администрацией города возникла идея — открыть в городе что-то наподобие нашего филиала, ветеринарной клиники, где бы мы могли реализовать социальные программы по стерилизации и чипированию животных», — рассказала Юлия Нефедова.
Кстати, чипирование животных в 2026 году может стать в России обязательным — соответствующий законопроект сейчас рассматривает Госдума.
К чипированию, обязательной стерилизации или кастрации и вакцинации как минимум от бешенства специалисты призывают всех владельцев хвостатых. Эти меры помогут снизить количество безнадзорных животных и сохранить благополучную эпидемиологическую обстановку в городе. Еще один важный нюанс — прививку от бешенства можно поставить в государственных ветклиниках совершенно бесплатно и даже вызвать врача для вакцинации на дом. Проконсультироваться по этому поводу можно по телефону 66−73−30.
Также в планах муниципального приюта — дальнейшее расширение территории. Дополнительное место уже выделила администрация города.
«Для того, чтобы все это благоустроить, нужны деньги, но мы уже в процессе. Нам помогают и поддерживают неравнодушные люди, администрация города», — рассказала Юлия Нефедова.
Новая территория нужна приюту в том числе для увеличения количества мест. Да, по программе «отлов-стерелизация-вакцинация-выпуск», которую реализует учреждение, животное должно быть возвращено в прежнюю среду обитания через 21 день. Но некоторые собаки: короткошерстные, старые, больные или асоциальные, не могут жить на улице и остаются в приюте благодаря помощи опекунов.
Красавица Сима ищет хозяев. Прежние избавились от нее, привязав к дереву. Это отличная полупородистая собака, приучена к трехразовому выгулу. Фото: Сергей Сапоцкий.
Что еще нужно сделать для того, чтобы безнадзорных животных на наших улицах стало меньше? Специалисты отвечают: ответственно подойти к решению завести питомца, особенно, если вы хотите кому-нибудь подарить щенка или котенка. Делать этого без предварительного согласия будущего потенциального владельца категорически нельзя. У таких животных риск оказаться на улице будет гораздо выше.
«Ну, а если вы точно решили, что готовы подарить свое тепло и заботу живому существу — присмотритесь к нашим подопечным. Многие из них мечтают о любящей семье и станут вам самым лучшим и преданным другом», — говорит Юлия Нефедова.
Узнать больше о подопечных приюта и о том, чем ему помочь, можно на странице приюта в соцсети и по телефону 44−67−43.
