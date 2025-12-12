В Омске хотят масштабировать программу льготной стерилизации животных

«Проблема очень актуальна, так как у нас в городе много частного сектора, а стерилизация и кастрация по рыночной стоимости доступна не всем владельцам кошек и собак. Между тем, приют расположен далеко, на 2-й Учхозной, добраться туда с животным без личного транспорта сложно, да и в площадях мы ограничены. Поэтому совместно с администрацией города возникла идея — открыть в городе что-то наподобие нашего филиала, ветеринарной клиники, где бы мы могли реализовать социальные программы по стерилизации и чипированию животных», — рассказала Юлия Нефедова.