Глава СКР заинтересовался опасной дорогой в Нижегородской области

Нижегородцы пожаловались о ненадлежащем качестве дороги в жилой зоне.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался опасной дорогой в Нижегородской области. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В эфире федерального канала нижегородцы пожаловались Президенту РФ на плохое качество дороги в жилой зоне. Это может создавать угрозу жизни детей, которые вынуждены добираться до образовательных учреждений по проезжей части.

По данному происшествию следователи в Нижегородской области завели уголовное дело по статье «Халатность». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области Александру Дынькову доложить о ходе проверки и принятых мерах.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородские семьи пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на отсутствие инфраструктуры на выданных участкам.