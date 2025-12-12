Глава СКР заинтересовался опасной дорогой в Нижегородской области

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался опасной дорогой в Нижегородской области. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
В эфире федерального канала нижегородцы пожаловались Президенту РФ на плохое качество дороги в жилой зоне. Это может создавать угрозу жизни детей, которые вынуждены добираться до образовательных учреждений по проезжей части.
По данному происшествию следователи в Нижегородской области завели уголовное дело по статье «Халатность». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области Александру Дынькову доложить о ходе проверки и принятых мерах.
Напомним, ранее стало известно, что нижегородские семьи пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на отсутствие инфраструктуры на выданных участкам.