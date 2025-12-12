Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слово зажировка официально попало в словарь благодаря манулу

Портал «Грамота.ру» включил термин «зажировка» в свой метасловарь.

Источник: Комсомольская правда

Слово «зажировка», которое часто использовалось специалистами Московского зоопарка для описания деятельности манула Тимофея, официально попало в словарный состав русского языка. Об этом со ссылкой на зоопарк сообщает ТАСС.

«Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее эксперты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение.

Ранее в главном орфографическом словаре РАН появились новые слова. Всего добавилось 151 слово, и это странный список.

Кроме того, были опубликованы словари, с которыми все должны сверяться.