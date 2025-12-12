Слово зажировка официально попало в словарь благодаря манулу

Слово «зажировка», которое часто использовалось специалистами Московского зоопарка для описания деятельности манула Тимофея, официально попало в словарный состав русского языка. Об этом со ссылкой на зоопарк сообщает ТАСС.
«Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее эксперты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение.
Ранее в главном орфографическом словаре РАН появились новые слова. Всего добавилось 151 слово, и это странный список.
Кроме того, были опубликованы словари, с которыми все должны сверяться.