Мужчина поехал домой на лошади через башкирский лес и потерялся: такое же произошло еще с 464 людьми

Вчера вечером, 11 декабря, в Альшеевском районе Башкирии потерялся мужчина, который возвращался домой из соседней деревни верхом на лошади через лес. О его исчезновении сообщили в Центр обработки вызовов Системы-112.
К счастью, как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, мужчина вскоре нашелся и не нуждался в медицинской помощи.
Спасатели напомнили, что с начала года в службу 112 поступило уже 273 сообщения о потерявшихся в лесу и на природе людях. Всего за этот период пропало 464 человека, 49 из которых — дети.
Перед выходом на природу ГК ЧС призывает обязательно сообщать близким свой маршрут и планируемое время возвращения, брать с собой полностью заряженный телефон и надевать яркую одежду. Если вы все же заблудились, нужно оставаться на месте, сохранять спокойствие и немедленно звонить по номеру 112.
— Не бродите в поисках выхода — ожидание на одном месте увеличивает шансы на быструю помощь. Берегите себя и помните: продуманная подготовка — залог безопасной прогулки! — заявили в ведомстве.
