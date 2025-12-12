Слово «зажировка» официально внесли в состав русского языка благодаря манулу Тимофею

— Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.