Сразу четыре аэропорта отменили запрет на полёты после отражения удара 90 БПЛА

В четырёх российских воздушных гаванях отменили ведённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

Аэропорты Тамбова (Донское), Грозного (Северный), Магаса и Владикавказа (Беслан) вновь работают в штатном режиме после отмены ограничений, рассказал представитель Росавиации. По его словам, меры были введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что сегодня рано утром Life.ru рассказывал о введении временных ограничений на работу четырёх российских аэропортов. Это как раз были воздушные гавани Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный)и Магаса. Среди них также был Ярославль, но там меры предосторожности действуют до сих пор.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

