Пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета: что произошло

Один из пассажиров попытался открыть дверь самолета во время рейса. Об этом сообщает издание RMF 24 со ссылкой на авиакомпанию Cathay Pacific.
Инцидент произошел во время рейса из Бостона в Гонконг. Как сообщила авиакомпания, быстрая реакция экипажа предотвратила опасность. Самолет благополучно добрался до места назначения, пострадавших нет.
"Наша команда немедленно отреагировала на эту ситуацию, проверила дверь, чтобы убедиться, что она надежно закрыта, — говорится в заявлении Cathay Pacific.
Об инциденте сообщили властям и полиции. Правоохранительными органами был задержан 20-летний мужчина из Китая по подозрению в нарушении правил безопасности полетов.
