В Ростове задержали мошенников за кражу 2,5 млн рублей у раненого участника СВО

Следствие установило, что один из фигурантов использовал телефон, привязанный к счёту потерпевшего, для попыток получения кредитов на его имя. Кроме того, был выявлен третий участник группы, который, по версии следствия, снимал с карты деньги. Он добровольно явился в полицию и вернул все деньги. По факту похищения средств у раненного бойца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.