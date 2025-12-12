Ричмонд
В Ростове задержали мошенников за кражу 2,5 млн рублей у раненого участника СВО

В Ростовской области задержали группу подозреваемых в краже более 2,5 млн рублей у участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк у себя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Задержание мошенников. Видео © Telegram / Ирина Волк.

По данным следствия, весной в Челябинской области злоумышленники предложили потерпевшему помощь в оформлении документов, трудоустройстве и заключении контракта с армией. Под этим предлогом они помогли ему открыть банковский счёт, а затем завладели его зарплатной картой.

После того как получивший ранение мужчина был госпитализирован в Ростове-на-Дону, преступники похитили с его счёта все деньги, предназначавшиеся за участие в СВО. В ходе оперативных мероприятий при поддержке Росгвардии были задержаны двое подозреваемых, у которых изъяли телефоны, карты и другие вещественные доказательства.

Следствие установило, что один из фигурантов использовал телефон, привязанный к счёту потерпевшего, для попыток получения кредитов на его имя. Кроме того, был выявлен третий участник группы, который, по версии следствия, снимал с карты деньги. Он добровольно явился в полицию и вернул все деньги. По факту похищения средств у раненного бойца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокуратура забрала у отца участника спецоперации деньги, которые он получил из-за смерти сына на фронте. Оказалось, что мужчина, когда приходил за выплатами, умолчал о некоторых важных подробностях в их отношениях.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

