Посещаемость домашних игр воронежского «Факела» составила 93%

За матчами «огнеопасных» с трибун в среднем наблюдают 9317 зрителей.

Источник: АиФ Воронеж

Опубликована статистика посещаемости домашних поединков клубов Первой лиги.

Возглавляет рейтинг волгоградский «Ротор» — у этого клуба в среднем на матче находится 16136 зрителей, на втором месте екатеринбургский «Урал» — 9845.

Воронежский «Факел» замыкает тройку лучших клубов. За его играми воочию в среднем наблюдают 9317 человек.

Примечательно, что посещаемость выросла на 9% или на 763 человека за матч по сравнению с прошлым годом, когда воронежцы играли в МИР РПЛ.

Напомним, что на зимние каникулы в подэлитном дивизионе подопечные Олега Василенко ушли единоличным лидером.