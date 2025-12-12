Посещаемость домашних игр воронежского «Факела» составила 93%

Опубликована статистика посещаемости домашних поединков клубов Первой лиги.
Возглавляет рейтинг волгоградский «Ротор» — у этого клуба в среднем на матче находится 16136 зрителей, на втором месте екатеринбургский «Урал» — 9845.
Воронежский «Факел» замыкает тройку лучших клубов. За его играми воочию в среднем наблюдают 9317 человек.
Примечательно, что посещаемость выросла на 9% или на 763 человека за матч по сравнению с прошлым годом, когда воронежцы играли в МИР РПЛ.
Напомним, что на зимние каникулы в подэлитном дивизионе подопечные Олега Василенко ушли единоличным лидером.