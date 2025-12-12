Пашинян опубликовал видео велопрогулки по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором катается по центру Москвы на велосипеде.
На кадрах можно заметить, как Пашинян рассекает среди ночи на велосипеде в велошлеме и очках. По его словам, он проехал 26 километров.
— Велопрогулка по Москве, — подписал публикацию премьер-министр в своем Telegram-канале.
До этого Никол Пашинян записал в Москве видеоролик под «Ласковый май». Некоторые наблюдатели обратили внимание на то, что на заднем плане из окна можно увидеть здание ФСБ России.
Стало известно, что самолет ACJ319 Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и приземлился на запасном аэродроме. Воздушное судно почти час кружило над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получило его.
Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях короткий видеоролик под песню российского рэп-исполнителя Макана. Под строки «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь» армянский премьер-министр показал руками сердечко.