ТУСУР в 2025 году увеличил число патентов почти на 30%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) почти на 30% увеличил количество полученных патентов по сравнению с 2024 годом, доведя показатель до 50 в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Рулевский.
«За последние годы нам удалось добиться роста по патентам: так, по сравнению с 2024 годом, количество полученных патентов увеличилось почти на 30 процентов и составило 50 в 2025 году. Планируем удерживать эту планку и в дальнейшем», — сказал он.
Ректор уточнил, что для ТУСУР важна патентная активность ученых, «поскольку наши научные исследования чаще имеют прикладной характер».