Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТУСУР в 2025 году увеличил число патентов почти на 30%

Ректор вуза Виктор Рулевский отметил, что для ТУСУР важна патентная активность ученых.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) почти на 30% увеличил количество полученных патентов по сравнению с 2024 годом, доведя показатель до 50 в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Рулевский.

«За последние годы нам удалось добиться роста по патентам: так, по сравнению с 2024 годом, количество полученных патентов увеличилось почти на 30 процентов и составило 50 в 2025 году. Планируем удерживать эту планку и в дальнейшем», — сказал он.

Ректор уточнил, что для ТУСУР важна патентная активность ученых, «поскольку наши научные исследования чаще имеют прикладной характер».