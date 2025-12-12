Ричмонд
Каток на острове Конном в Иркутске откроется 22 декабря

Ледовая площадка займет почти 4800 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На острове Конном в Иркутске начинается подготовка к зимнему сезону. Сейчас рабочие заливают сезонный каток. Эти работы продлятся до 21 декабря. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Ледовая площадка займет почти 4800 квадратных метров. Открытие для посетителей запланировано на 22 декабря. Каток будет работать ежедневно вплоть до конца февраля, — говорится в сообщении администрации.

Специалисты обещают регулярно ухаживать за льдом: чистить его, подливать воду и ровнять поверхность основной площадки и дорожек. Это позволит поддерживать качественное покрытие для катания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в новогоднюю ночь в Иркутске не планируют запускать общегородской салют. Также в целях безопасности не будут проводить и массовые концерты.