Губернатор Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
«Уже 32 года Основной Закон является фундаментом политической, экономической и правовой системы нашей страны. Конституция подчеркивает необходимость чтить память защитников Отечества, отстаивать историческую правду, национальные интересы и не позволять другим государствам вмешиваться во внутренние дела России», — сказал Федорищев.
Он напомнил, что высший национальный приоритет — сбережение российского народа. Это подкрепляется положениями обновленной в 2020 году Конституции. Глава региона выразил уверенность, что твердое следование законам продолжит способствовать укреплению страны, а также развитию и процветанию Самарской области, как ее части.