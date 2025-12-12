Губернатор Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции

Он напомнил, что высший национальный приоритет — сбережение российского народа. Это подкрепляется положениями обновленной в 2020 году Конституции. Глава региона выразил уверенность, что твердое следование законам продолжит способствовать укреплению страны, а также развитию и процветанию Самарской области, как ее части.