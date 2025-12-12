Ричмонд
Губернатор Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции

В День Конституции губернатор Самарской области пожелал жителям крепкого здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

«Уже 32 года Основной Закон является фундаментом политической, экономической и правовой системы нашей страны. Конституция подчеркивает необходимость чтить память защитников Отечества, отстаивать историческую правду, национальные интересы и не позволять другим государствам вмешиваться во внутренние дела России», — сказал Федорищев.

Он напомнил, что высший национальный приоритет — сбережение российского народа. Это подкрепляется положениями обновленной в 2020 году Конституции. Глава региона выразил уверенность, что твердое следование законам продолжит способствовать укреплению страны, а также развитию и процветанию Самарской области, как ее части.

