В Петербурге прошла утренняя эвакуация в ТЦ «Мега Дыбенко»

В пятницу утром, 12 декабря, у одного из торговых центров Санкт-Петербурга заметили скопление людей и пожарных. Речь идет о «Мега Дыбенко».
Очевидцы отправили кадры с места происшествия в Telegram-канал «Жизнь в Кудрово». Соответствующий пост появился в 09:30.
Петербуржцы в комментариях предположили, что в «Мега Дыбенко» произошла эвакуация. Сотрудники контактного центра магазина уточнили, что в это утро произошел технический сбой.
О других подробностях случившегося не сообщается. На момент публикации материала ТЦ снова открыт для посетителей.
Напомним, что в среду вечером, 10 декабря, начался пожар на Правобережном рынке на улице Дыбенко. Огонь полностью уничтожил здание.