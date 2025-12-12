Ричмонд
В Петербурге прошла утренняя эвакуация в ТЦ «Мега Дыбенко»

На место прибыли пожарные.

Источник: Telegram-канал «Жизнь в Кудрово»

В пятницу утром, 12 декабря, у одного из торговых центров Санкт-Петербурга заметили скопление людей и пожарных. Речь идет о «Мега Дыбенко».

Очевидцы отправили кадры с места происшествия в Telegram-канал «Жизнь в Кудрово». Соответствующий пост появился в 09:30.

Петербуржцы в комментариях предположили, что в «Мега Дыбенко» произошла эвакуация. Сотрудники контактного центра магазина уточнили, что в это утро произошел технический сбой.

О других подробностях случившегося не сообщается. На момент публикации материала ТЦ снова открыт для посетителей.

Напомним, что в среду вечером, 10 декабря, начался пожар на Правобережном рынке на улице Дыбенко. Огонь полностью уничтожил здание.