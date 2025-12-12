В Омской области взяли под охрану два старинных особняка

Омский реестр объектов культурного наследия пополнился еще на два здания. Под государственную охрану взяли два особняка.
Соответствующее решение принято министерством культуры Омской области, приказ был подписан 11 декабря.
Первый особняк находится по адресу улица Звездова, 14. Он был построен в начале ХХ века, сейчас там располагается муниципальный Комбинат спецуслуг, отвечающий за содержание омских кладбищ.
Второе старинное здание, известное как «Дом Орлова», находится в Таре, на улице Ленина, 8. На данный момент там размещается Тарский историко-краеведческий музей.