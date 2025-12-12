Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40 кг опасной рыбы изъяли на рынке в Севастополе

Более 40 кг опасной рыбы изъяли на рынке в Севастополе, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

42,8 кг замороженной рыбы не имели маркировки. Такая обезличенная продукция признается некачественной и небезопасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя.

Рыба была изъята и уничтожена. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, а также выдана рекомендация усилить меры контроля в отношении поступающего сырья в части маркировки.

Ранее мы писали, что в Крыму предотвратили ввоз 120,7 кг опасной колбасы из Херсонской области. 11 ноября на трассе «Каховка — Армянск» инспектор остановил автомобиль с 120,7 кг колбасы. Выяснилось, что у продукции истек срок годности, а ветеринарных документов при ней не было.