Более 40 кг опасной рыбы изъяли на рынке в Севастополе

Ранее мы писали, что в Крыму предотвратили ввоз 120,7 кг опасной колбасы из Херсонской области. 11 ноября на трассе «Каховка — Армянск» инспектор остановил автомобиль с 120,7 кг колбасы. Выяснилось, что у продукции истек срок годности, а ветеринарных документов при ней не было.