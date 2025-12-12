Более 40 кг опасной рыбы изъяли на рынке в Севастополе

42,8 кг замороженной рыбы не имели маркировки. Такая обезличенная продукция признается некачественной и небезопасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя.
Рыба была изъята и уничтожена. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, а также выдана рекомендация усилить меры контроля в отношении поступающего сырья в части маркировки.
Ранее мы писали, что в Крыму предотвратили ввоз 120,7 кг опасной колбасы из Херсонской области. 11 ноября на трассе «Каховка — Армянск» инспектор остановил автомобиль с 120,7 кг колбасы. Выяснилось, что у продукции истек срок годности, а ветеринарных документов при ней не было.