ТУСУР запустит инжиниринговый центр проектирования СВЧ МИС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Инжиниринговый центр коллективного проектирования СВЧ монолитных интегральных схем будет запущен Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в начале 2026 года. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Рулевский.
«Завершается строительство и оснащение инжинирингового центра коллективного проектирования СВЧ монолитных интегральных схем площадью более 2,5 кв.м и порядка 50 новыми научными и высококачественными рабочими местами. Планируем открыть новую площадку в начале 2026 года», — отметил он.
По словам ректора, площадка включает полный технологический цикл проектирования и изготовления конечных устройств: от постростовых технологий до комплексных исследований, разработки отечественных СВЧ и радио-фотонных устройств, приемо-передающих модулей для многолучевых цифровых антенн с использованием новых материалов и принципов построения. «Центр также предназначен для адресной подготовки высококвалифицированных кадров, для этого здесь оборудованы образовательные пространства и даже “чистые” помещения, необходимые для создания элементов электроники», — подытожил он.