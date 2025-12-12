ТУСУР запустит инжиниринговый центр проектирования СВЧ МИС

По словам ректора, площадка включает полный технологический цикл проектирования и изготовления конечных устройств: от постростовых технологий до комплексных исследований, разработки отечественных СВЧ и радио-фотонных устройств, приемо-передающих модулей для многолучевых цифровых антенн с использованием новых материалов и принципов построения. «Центр также предназначен для адресной подготовки высококвалифицированных кадров, для этого здесь оборудованы образовательные пространства и даже “чистые” помещения, необходимые для создания элементов электроники», — подытожил он.