Медсестра спасла упавшую в обморок женщину в самолете рейсом Иркутск — Петербург

IrkutskMedia, 12 декабря. На борту самолета рейсом Якутск — Иркутск — Санкт-Петербург произошел инцидент — одна из пассажирок упала в обморок. На помощь к женщине поспешила медсестра анестезиолога офтальмологической больницы Якутии Суугунай Сарыада. По словам медсестры, она действовала на автомате, ведь это ее профессиональный долг.
Как сообщается в тг-канале (18+) больницы, во время перелета пассажирке внезапно стало плохо: она упала в обморок, начала синеть. Также у женщины резко упало давление.
«Это был рейс Якутск — Иркутск — Санкт-Петербург. В один момент я услышала крики, вокруг собралась толпа. Оказалось, что женщина упала в обморок. Ее хотели поднять, но это категорически нельзя делать в такой ситуации. Я сразу взяла все в свои руки. Пульс у женщины был очень слабый, а давление понижено. Я попросила у бортпроводниц аптечку и кислород, нужно было действовать, не теряя ни минуты», — рассказала Суугунай Сарыада.
Оказалось, что ранее женщине поставили диагноз — анемия. При этом в обморок она никогда не падала, в самолете это произошло впервые. Медсестре удалось стабилизировать состояние пассажирки, она наблюдала за ее самочувствием до конца полета.
«У женщины сильно кружилась голова, ей было тяжело говорить. Я поставила ей два укола, женщина отказалась от системы. После посадки пассажирку забрали врачи. Вне стационара таких случаев у меня еще не было, я работаю в реаниматологии 25 лет, а в сфере здравоохранения — 30 лет. Я действовала на автомате, это мой профессиональный долг. Считаю, что так бы поступил каждый человек», — сказала медсестра.