Медсестра спасла упавшую в обморок женщину в самолете рейсом Иркутск — Петербург

«Это был рейс Якутск — Иркутск — Санкт-Петербург. В один момент я услышала крики, вокруг собралась толпа. Оказалось, что женщина упала в обморок. Ее хотели поднять, но это категорически нельзя делать в такой ситуации. Я сразу взяла все в свои руки. Пульс у женщины был очень слабый, а давление понижено. Я попросила у бортпроводниц аптечку и кислород, нужно было действовать, не теряя ни минуты», — рассказала Суугунай Сарыада.