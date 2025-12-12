Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: работу Путина положительно оценивают 80% россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина положительно оценивают 80% граждан РФ, 78% россиян доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.

Большинство респондентов (80%) позитивно оценивают работу Путина на своем посту, с ними не согласны 9% опрошенных. Доверие президенту выражают 78% граждан, в свою очередь 13% россиян не доверяют главе государства.

Более половины респондентов (53%) считают, что правительство РФ работает хорошо, при этом 28% участников опроса негативно оценивают работу кабмина. Работой председателя правительства РФ Михаила Мишустина довольны больше половины россиян (58%). 13% респондентов не одобряют его работу.

Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) россиян сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 4% — за «Новых людей» и 3% — за «Справедливую Россию».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен с 5 по 7 декабря среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше