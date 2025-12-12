Эколог Шарафутдинов рассказал, как правильно выбрать ёлку

С приближением Нового года многие красноярцы задумываются, какую ёлку купить — срубленную в лесу или искусственную? Директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов рассказал, каким елкам стоит отдать предпочтение. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.
Разлагается веками.
Как рассказал Руслан Шарафутдинов, для промышленного центра вроде Красноярска, где ежегодно сжигаются миллионы тонн угля для получения энергии, спор об уменьшении углеродного следа на несколько килограммов СО₂ за счёт выбора ёлки теряет актуальность.
«Рассуждать о важности этого в нашем контексте — довольно нелепо», — отмечает учёный. Поэтому ключевыми становятся другие факторы — долговечность и конечная судьба дерева после праздников.
Искусственные ели производятся в основном из ПВХ, полиэтилена или полиметилметакрилата. Эти материалы разлагаются в природе сотни лет. Качественное изделие может прослужить 12−15 лет, но дешёвые аналоги часто требуют замены уже спустя пару сезонов.
Куда же попадает отслужившая пластиковая красавица? В Красноярске, как и во многих городах, с переработкой сложных пластиков большие проблемы. Скорее всего, она окажется на полигоне АО «Автоспецбаза» в Емельяновском районе, где будет столетиями лежать под слоями другого мусора, медленно разлагаясь.
Натуральной ёлке можно дать вторую жизнь.
Натуральные ёлки, выращенные в специальных питомниках, такой проблемы не создают. После праздника дерево можно не просто выбросить в контейнер для крупногабаритных отходов, но и подарить, например, парку флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске.
«Звери и птицы будут с ними играть или даже съедят», — поясняет Руслан Шарафутдинов.
Важно помнить, что дерево не должно быть украшено мишурой или «дождиком», остатки которых опасны для животных.
Кроме того, в городе периодически работают пункты приёма и акции, вроде «Ёлкомобиля», где деревья принимают на переработку.
Живые деревья в кадках, которые можно потом высадить, в условиях Красноярска — редкость и вряд ли в ближайшее время станут массовым решением из-за сложностей с зимней адаптацией и хранением.
Лучше всего использовать ёлку как можно дольше.
Учёный призывает не делать поспешных выводов. Если у вас уже есть искусственная ёлка — не спешите её менять. Самый экологичный поступок — использовать её как можно дольше, максимально продлив срок службы. Если же вы выбираете срубленное дерево — заранее подумайте о его правильной утилизации, чтобы подарить ему полезное «продолжение жизни» после праздника.