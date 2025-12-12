Жители Хабаровского края ежегодно сдают более 17 тысяч литров крови

Краевое министерство здравоохранения выступило с инициативой учредить новую региональную награду — почетный знак «Почетный донор Хабаровского края». Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Знак предлагается вручать гражданам, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты более 60 раз в краевые государственные медицинские учреждения, а также жителям региона, добровольно пожертвовавшим костный мозг либо гемопоэтические стволовые клетки.
— Таким образом мы хотим поддержать тех людей, которые ежегодно помогают спасти сотни жизней собственной кровью, — подчеркнула главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко.
В настоящий момент в Хабаровском крае насчитывается более 14 тысячи доноров, в том числе более 4 тысяч — обладатели звания «Почетный донор России». В год жители Хабаровского края сдают 17 тысяч литров крови и ее компонентов, благодаря которым сотни людей обретают шанс на жизнь.