Жители Хабаровского края ежегодно сдают более 17 тысяч литров крови

В настоящий момент в Хабаровском крае насчитывается более 14 тысячи доноров, в том числе более 4 тысяч — обладатели звания «Почетный донор России». В год жители Хабаровского края сдают 17 тысяч литров крови и ее компонентов, благодаря которым сотни людей обретают шанс на жизнь.