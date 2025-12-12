Воронежцев просят не верить фейку об удалении данных из воинского реестра

Это не первый случай, когда в информационном пространстве Воронежской области появляются фейковые новости на военную тематику. Ранее в городе распространялся поддельный призыв служить по контракту, созданный нейросетью. В том сообщении от имени бывшего губернатора Алексея Гордеева обещалась личная доплата в 100 тысяч рублей добровольцам.