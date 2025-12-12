Воронежцев просят не верить фейку об удалении данных из воинского реестра

В сети распространяется новая волна дезинформации, на этот раз — о якобы состоявшемся масштабном взломе. В ряде телеграм-каналов появились ложные сообщения о том, что хакеры взломали серверы разработчика Реестра воинского учета и полностью уничтожили все данные.
Как сообщает канал «Война с фейками», эта информация не соответствует действительности. Официальное опровержение опубликовало и Министерство обороны Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что сервис функционирует в обычном режиме, утечки данных исключены, а все попытки кибератак на ресурс успешно пресекаются.
Это не первый случай, когда в информационном пространстве Воронежской области появляются фейковые новости на военную тематику. Ранее в городе распространялся поддельный призыв служить по контракту, созданный нейросетью. В том сообщении от имени бывшего губернатора Алексея Гордеева обещалась личная доплата в 100 тысяч рублей добровольцам.