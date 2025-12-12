На выходных в Уфе снова пройдут сельхозярмарки

В субботу торговые ряды откроются на восьми площадках: на участке улицы Правды (от Ухтомского до Новороссийской), на перекрестках Интернациональной и Машиностроителей, а также улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина. Также ярмарки будут работать на двух площадках по улице Рабкоров (дома 3,5,7 и 20), перед Дворцом спорта, перед Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе и возле парка «Волна» по улице Ахметова.