На выходных в Уфе снова пройдут сельхозярмарки

13 и 14 декабря в Уфе развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где горожане смогут приобрести свежие продукты напрямую у башкирских производителей. Как сообщает мэрия, к участию приглашаются все республиканские сельхозтоваропроизводители.
В субботу торговые ряды откроются на восьми площадках: на участке улицы Правды (от Ухтомского до Новороссийской), на перекрестках Интернациональной и Машиностроителей, а также улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина. Также ярмарки будут работать на двух площадках по улице Рабкоров (дома 3,5,7 и 20), перед Дворцом спорта, перед Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе и возле парка «Волна» по улице Ахметова.
В воскресенье торговля продолжится на всех этих площадках, кроме территории у парка «Волна». Работать ярмарки в оба дня будут с 09:00 до 16:00.
Для удобства проведения мероприятия в Демском районе в субботу с 07:00 до 16:00 будет временно перекрыт участок улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской. Водителей просят заранее учитывать это ограничение при планировании поездок.
