Омичи активно занялись ремонтом квартир в преддверии новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников жители Омской области заметно активизировались в поиске специалистов, готовых помочь с обновлением квартир и домов. Эксперты портала «Авито Услуги» проанализировали динамику спроса на мелкие ремонтные работы в ноябре 2025 года и зафиксировали существенный рост интереса к косметическому ремонту.
Особое внимание омичи уделили работам с потолками: общий интерес к этому сегменту увеличился на 9% по области и на 8% в Омске. Востребованность монтажа световых линий — встроенных линейных светильников — выросла в 5,3 раза по области и в 4,9 раза в областном центре. Спрос на монтаж ниш увеличился на 78% по области и на 75% в Омске — ниши позволяют организовать дополнительное пространство для хранения и декора.
В сегменте плиточных работ спрос на обработку межплиточных швов вырос на 7% как по области, так и в Омске — обновление затирки освежает внешний вид ванной и кухни без замены плитки. Существенный рост интереса наблюдается в сфере отделочных работ. В частности, омичи в 3,2 раза чаще искали услуги по монтажу декоративных мебельных щитов, по области — в 3,2 раза — прочные и эстетичные панели позволяют быстро обновить интерьер без капитального ремонта. Спрос на поклейку стеклообоев вырос на 55% как по области, так и в Омске.