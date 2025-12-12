Омичи активно занялись ремонтом квартир в преддверии новогодних праздников

В сегменте плиточных работ спрос на обработку межплиточных швов вырос на 7% как по области, так и в Омске — обновление затирки освежает внешний вид ванной и кухни без замены плитки. Существенный рост интереса наблюдается в сфере отделочных работ. В частности, омичи в 3,2 раза чаще искали услуги по монтажу декоративных мебельных щитов, по области — в 3,2 раза — прочные и эстетичные панели позволяют быстро обновить интерьер без капитального ремонта. Спрос на поклейку стеклообоев вырос на 55% как по области, так и в Омске.