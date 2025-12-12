На площади Ленина в Хабаровске установили «умные» скамейки с Wi-Fi

Новинка появилась у здания правительство края. Пока скамейки находятся на этапе монтажа, и не все их функции доступны, но в ближайшее время они заработают в полном объеме. Помимо раздачи интернета, на встроенных экранах можно будет читать городские новости и получать актуальные справки — например, о том, как восстановить мобильную связь после поездки за границу или как обновить водительские права в 2026 году.