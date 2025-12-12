Ричмонд
На площади Ленина в Хабаровске установили «умные» скамейки с Wi-Fi

Пока скамейки находятся на этапе монтажа.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на площади имени Ленина начали устанавливать необычные технологичные скамейки. Они не только позволяют отдохнуть, но и раздают бесплатный Wi-Fi, оборудованы розетками для зарядки гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией и даже кнопкой экстренного вызова полиции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Новинка появилась у здания правительство края. Пока скамейки находятся на этапе монтажа, и не все их функции доступны, но в ближайшее время они заработают в полном объеме. Помимо раздачи интернета, на встроенных экранах можно будет читать городские новости и получать актуальные справки — например, о том, как восстановить мобильную связь после поездки за границу или как обновить водительские права в 2026 году.

Также скамейки оснащены системой видеонаблюдения, что должно повысить безопасность в общественном пространстве.