На площади Ленина в Хабаровске установили «умные» скамейки с Wi-Fi

В Хабаровске на площади имени Ленина начали устанавливать необычные технологичные скамейки. Они не только позволяют отдохнуть, но и раздают бесплатный Wi-Fi, оборудованы розетками для зарядки гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией и даже кнопкой экстренного вызова полиции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Новинка появилась у здания правительство края. Пока скамейки находятся на этапе монтажа, и не все их функции доступны, но в ближайшее время они заработают в полном объеме. Помимо раздачи интернета, на встроенных экранах можно будет читать городские новости и получать актуальные справки — например, о том, как восстановить мобильную связь после поездки за границу или как обновить водительские права в 2026 году.
Также скамейки оснащены системой видеонаблюдения, что должно повысить безопасность в общественном пространстве.