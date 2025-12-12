Россиянам нужно до 17 декабря утвердить свои отпуска на 2026 год

Если на полном отпуске работники могут настоять, на удобном для себя времени — нет. Это разрешено только льготникам. К ним относятся несовершеннолетние, многодетные с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему ребёнку нет 14 лет, также ветераны боевых действий. Также на отпуск в «удобное» время вправе рассчитывать супруги «декретниц» или «декретников», супруги военнослужащих. Могут воспользоваться отпуском не по графику беременные сотрудницы и мамы с ребёнком до 3 лет, им разрешено присоединить свой очередной отпуск к декретному.