Россиянам нужно до 17 декабря утвердить свои отпуска на 2026 год

До 17 декабря включительно — не менее чем за две недели до нового года, россияне должны утвердить свои отпуска. Как сообщили в Гострудинспекции, на горячую линию поступает множество вопросов на эту злободневную тему, из которых ясно, что люди не в курсе нюансов трудового законодательства. Ситуацию прокомментировала замруководителя Гострудинспекции Башкирии Оксана Ванскова:
— По большому счёту, такая процедура, как написание заявления на отпуск, вообще не предусмотрена. Заранее — как раз за две недели до нового года, создаётся график, и далее работодатель за две недели просто должен напомнить о выходе в отпуск. Сотрудник не вправе отказаться от него, если работодатель не готов поменять дату. По договорённости с работодателем, отпуск, разумеется, можно перенести.
Много вопросов поступает по поводу разделения отпуска на части — как правило, работодатели не дают сотруднику отдохнуть больше, чем две недели. Остальные две приходится либо брать позже, либо оставлять на следующий год. В Трудовом кодексе чётко прописано, что ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части, и при этом одна из них должна быть не менее 14 дней, только по соглашению. Своё намерение взять сразу все 28 календарных дней нужно обязательно зафиксировать при составлении графика отпусков.
Если на полном отпуске работники могут настоять, на удобном для себя времени — нет. Это разрешено только льготникам. К ним относятся несовершеннолетние, многодетные с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему ребёнку нет 14 лет, также ветераны боевых действий. Также на отпуск в «удобное» время вправе рассчитывать супруги «декретниц» или «декретников», супруги военнослужащих. Могут воспользоваться отпуском не по графику беременные сотрудницы и мамы с ребёнком до 3 лет, им разрешено присоединить свой очередной отпуск к декретному.
