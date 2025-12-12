МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мошенники в мессенджерах создают поддельные боты, выдающие себя за Социальный фонд России, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Социальный фонд Российской Федерации обращает внимание: в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметил, что мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается — обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы.
«Обращаем внимание: Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку», — предупредили в МВД.
Правоохранители подчеркнули, что единственные официальные каналы взаимодействия: официальный портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, а также личное обращение в клиентскую службу СФР.