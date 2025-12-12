Белорус перепродал покупку с маркетплейса и получил судимость. Подробности прокуратура Фрунзенского района рассказала агентству «Минск-Новости».
Так, фигурантом уголовного дела стал 23-летней борисовчанин, который как-то купил на маркетплейсе револьвер российского производства. Оружие предназначалось для стрельбы резиновыми сферическими снарядами, но у молодого человека не было разрешения на владение оружием.
Спустя время фигурант решил перепродать револьвер, разместил объявление в соцсети и продал его другому покупателю за 1900 белорусских рублей.
Вскоре белоруса задержали и обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении и сбыте огнестрельного оружия (ч.2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси). Экспертиза показала, что изъятый револьвер является огнестрельным оружием травматического действия с дульной энергией 26,5 джоулей.
Свою вину фигурант признал и раскаялся. Суд приговорил его к 60 базовым величинам штрафа (2520 рублей в декабре 2025-го).
