Белорус перепродал покупку с маркетплейса и получил судимость

Так, фигурантом уголовного дела стал 23-летней борисовчанин, который как-то купил на маркетплейсе револьвер российского производства. Оружие предназначалось для стрельбы резиновыми сферическими снарядами, но у молодого человека не было разрешения на владение оружием.