В Тайшетском районе с 19 декабря откроют пять ледовых переправ

В Тайшетском районе этой зимой введут в эксплуатацию пять ледовых переправ. Четыре из них начнут работу 19 декабря. Это переправы через реку Чуну в Полинчете и через Бирюсу в районе Соляной, а также возле села Трёмино и посёлка Шелаево. Пятая переправа — Староакульшетская через Бирюсу — откроется 26 декабря. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24».