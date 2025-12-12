В Тайшетском районе с 19 декабря откроют пять ледовых переправ

В Тайшетском районе этой зимой введут в эксплуатацию пять ледовых переправ. Четыре из них начнут работу 19 декабря. Это переправы через реку Чуну в Полинчете и через Бирюсу в районе Соляной, а также возле села Трёмино и посёлка Шелаево. Пятая переправа — Староакульшетская через Бирюсу — откроется 26 декабря. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24».
— Правила эксплуатации будут устанавливать с учетом состояния льда и безопасной нагрузки. Вся необходимая информация о режиме работы, скорости движения, нормах перевозки грузов и пассажиров будет размещена на дорожных знаках и информационных стендах у переправ, — напоминают в агентстве.
Границы проезжей части обозначат специальными маркировочными вешками. Важно! Выезд за эти ограничительные знаки категорически запрещен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что каток на острове Конном в Иркутске откроется 22 декабря.