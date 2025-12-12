Ричмонд
Десяток яиц за год подешевел на 18% в Ростовской области

В Ростовской области яйца подешевели на 18% за год.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжается снижение цен на куриные яйца. По данным Единой межведомственной статистической системы, в октябре 2025 года десяток яиц в регионе стоил в среднем 83 рубля.

По сравнению с октябрем прошлого года, когда цена составляла около 101 рубля 70 копеек, стоимость продукта снизилась на 18%.

Похожая тенденция наблюдается и в целом по стране. Средняя цена на яйца в России за этот же период упала на 13,5% — с 106,3 рубля до 91,9 рубля за десяток.

