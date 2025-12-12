Антибиотики в колбасе нашли в Нижнем Новгороде

Окситетрациклин относится к ветеринарным антибиотикам, применяемым при лечении животных. Его превышение в мясных продуктах может указывать на нарушение технологий производства. Присутствие таких веществ в пище потенциально связано с рисками для здоровья, включая аллергические реакции и формирование устойчивости бактерий к антибиотикам.