Антибиотики в колбасе нашли в Нижнем Новгороде

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили превышение показателя «окситетрациклин» в образцах колбасы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области, уточнив, что исследования проводились в рамках пищевого мониторинга с 2 по 10 декабря 2025 года.
Результаты анализа внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА». Информация о нарушении направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования и возможного принятия мер в отношении продукции.
Окситетрациклин относится к ветеринарным антибиотикам, применяемым при лечении животных. Его превышение в мясных продуктах может указывать на нарушение технологий производства. Присутствие таких веществ в пище потенциально связано с рисками для здоровья, включая аллергические реакции и формирование устойчивости бактерий к антибиотикам.
