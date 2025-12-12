Ричмонд
Антибиотики в колбасе нашли в Нижнем Новгороде

Испытательная лаборатория обнаружила превышение окситетрациклина в рамках пищевого мониторинга.

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили превышение показателя «окситетрациклин» в образцах колбасы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области, уточнив, что исследования проводились в рамках пищевого мониторинга с 2 по 10 декабря 2025 года.

Результаты анализа внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА». Информация о нарушении направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования и возможного принятия мер в отношении продукции.

Окситетрациклин относится к ветеринарным антибиотикам, применяемым при лечении животных. Его превышение в мясных продуктах может указывать на нарушение технологий производства. Присутствие таких веществ в пище потенциально связано с рисками для здоровья, включая аллергические реакции и формирование устойчивости бактерий к антибиотикам.

Ранее сообщалось, что более 29 млн рублей взыскали с нижегородки за вред почвам.