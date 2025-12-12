Ричмонд
Капремонт поликлиники в Батайске отложили на 2026 год

Завершение капитального ремонта поликлинического отделения № 2 в Батайске перенесли на 2026 год. Изначально планировалось сдать объект к 20 ноября 2025 года, однако сроки были сорваны.

Источник: Пресс-служба администрации города Батайск

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Валентин Кукин.

По словам градоначальника, значительная часть работ уже выполнена: смонтированы навесы, завершены фасадные и внутренние отделочные работы, уложены коммуникации. Подрядчику дано поручение по возможности сдавать объект блоками раньше общего срока, не теряя в качестве работ.

Господин Кукин пояснил: «В связи с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ контракт был расторгнут и заключен новый на завершение работ, которое планируется в 2026 году».

«Для контроля за новым графиком администрация Батайска совместно с министерством здравоохранения области составила детальную дорожную карту с четкими контрольными точками», — заключил глава Батайска.