Капремонт поликлиники в Батайске отложили на 2026 год

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Валентин Кукин.
По словам градоначальника, значительная часть работ уже выполнена: смонтированы навесы, завершены фасадные и внутренние отделочные работы, уложены коммуникации. Подрядчику дано поручение по возможности сдавать объект блоками раньше общего срока, не теряя в качестве работ.
Господин Кукин пояснил: «В связи с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ контракт был расторгнут и заключен новый на завершение работ, которое планируется в 2026 году».
«Для контроля за новым графиком администрация Батайска совместно с министерством здравоохранения области составила детальную дорожную карту с четкими контрольными точками», — заключил глава Батайска.