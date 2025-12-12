В Омске отказали претенденту на должность судьи в Центральный районный суд

На сегодняшнем заседании квалификационной коллегии судей Омской области было отказано в рекомендации на замещение вакантной должности судьи Центрального районного суда Захарову Павлу. Также в рамках коллегии было рассмотрено и удовлетворено заявление Макаревич Оксаны о прекращении ее полномочий мирового судьи в Октябрьском районе, и заявление Пантелеевой Светланы о прекращении ее полномочий судьи Арбитражного суда Омской области.