В Омске отказали претенденту на должность судьи в Центральный районный суд

Нестандартными выдалось 12 декабря 2025 года заседание квалификационной коллегии судей Омской области. Одному претенденту на судебное кресло отказали в должности, а еще двоим судьям подписали заявление на увольнение.
На сегодняшнем заседании квалификационной коллегии судей Омской области было отказано в рекомендации на замещение вакантной должности судьи Центрального районного суда Захарову Павлу. Также в рамках коллегии было рассмотрено и удовлетворено заявление Макаревич Оксаны о прекращении ее полномочий мирового судьи в Октябрьском районе, и заявление Пантелеевой Светланы о прекращении ее полномочий судьи Арбитражного суда Омской области.
При этом, коллегией было дано согласие на привлечение судьи в отставке Шарушинской Галины к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи в Муромцевском судебном районе Омской области.