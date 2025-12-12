Алгоритм для поиска нефти и газа улучшили с помощью ИИ

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН с помощью машинного обучения усовершенствовали методы интерпретации сейсмических данных, важные при поисках залежей углеводородов. Об этом сообщили в пресс-службе института.
Сейсмофациальный анализ — это способ «заглянуть» под землю без бурения, используя сейсмические волны. Традиционные методы такого анализа имеют свои ограничения, такие как сложность обработки больших объемов данных и необходимость вручную оценивать сейсмические образы. Для того, чтобы уменьшить трудозатраты и повысить достоверность решаемых задач геологи-интерпретаторы стали применять методы машинного обучения, основанные на кластеризации и классификации. Одним из эффективных математических инструментов, применяемых при решении задач, является Байесовский классификатор — алгоритм, который определяет класс объекта, рассчитывая вероятности на основе его признаков и формулы Байеса. Такая формула позволяет уточнить вероятность какого то события, когда уже есть предварительные данные и получена новая информация.
«В новом варианте алгоритм использует не только сейсмические и скважинные материалы, но и имеющуюся геологическую информацию с представлениями о развитии коллекторов на участке исследования. По словам ученых, это помогло повысить достоверность получаемых прогнозов», — рассказали в пресс-службе.
Специалисты уже использовали усовершенствованный алгоритм, исследуя участок нефтегазоконденсатного месторождения в Оренбургской области. По итогам анализа прошло успешное повторное перфорирование имеющихся скважин — это пробивание отверстий в обсадной колонне (металлической трубе, укрепляющей стенки скважины) и цементном кольце на уровне продуктивного пласта, чтобы нефть, газ или вода могли поступать в скважину. Вместе с бурением это подтвердило результаты предположений ученых. «Применение усовершенствованного алгоритма на стадии разведки и разработки месторождений углеводородов может существенно уточнить интерпретацию сейсмических данных», — приводятся в сообщении слова исследователей.
Все это позволяет выделить новые перспективные объекты, спрогнозировав зоны распространения коллекторов для дальнейшей постановки поисково-разведочного и эксплуатационного бурения. В дальнейшем ученые планируют дальнейшее развитие разработки для повышения точности прогнозов.