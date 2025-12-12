Алгоритм для поиска нефти и газа улучшили с помощью ИИ

Сейсмофациальный анализ — это способ «заглянуть» под землю без бурения, используя сейсмические волны. Традиционные методы такого анализа имеют свои ограничения, такие как сложность обработки больших объемов данных и необходимость вручную оценивать сейсмические образы. Для того, чтобы уменьшить трудозатраты и повысить достоверность решаемых задач геологи-интерпретаторы стали применять методы машинного обучения, основанные на кластеризации и классификации. Одним из эффективных математических инструментов, применяемых при решении задач, является Байесовский классификатор — алгоритм, который определяет класс объекта, рассчитывая вероятности на основе его признаков и формулы Байеса. Такая формула позволяет уточнить вероятность какого то события, когда уже есть предварительные данные и получена новая информация.