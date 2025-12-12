Жителям Молдовы будет, о чем поговорить: Уже можно проверить свой статус получателя компенсаций за отопление и узнать сумму поддержки

С сегодняшнего дня, 12 декабря 2025 года, граждане Молдовы могут проверить статус и размер своих компенсаций за энергоресурсы на государственном портале compensatii.gov.md. В личном кабинете доступен расчет помощи, предоставляемой на холодный сезон (ноябрь-март).
Ключевые изменения:
• Максимальный лимит компенсации для природного газа, тепловой энергии и электричества снижен с 1400 до 1000 леев в месяц.
• Твердое Топливо: Для твердого топлива установлен предел в 800 леев.
• Расчет: Помощь индивидуализирована и зависит от доходов домохозяйства и используемого источника отопления.
Сообщается, что из числа всех заявителей, почти 180 тысяч домохозяйств получили отказ в предоставлении компенсаций по счетам, уточняет mirgagauzia.
