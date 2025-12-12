Ричмонд
Жителям Молдовы будет, о чем поговорить: Уже можно проверить свой статус получателя компенсаций за отопление и узнать сумму поддержки

12 декабря, пользователи compensatii.gov.md могут проверить статус заявки и увидеть сумму компенсации в личном кабинете.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, 12 декабря 2025 года, граждане Молдовы могут проверить статус и размер своих компенсаций за энергоресурсы на государственном портале compensatii.gov.md. В личном кабинете доступен расчет помощи, предоставляемой на холодный сезон (ноябрь-март).

Ключевые изменения:

• Максимальный лимит компенсации для природного газа, тепловой энергии и электричества снижен с 1400 до 1000 леев в месяц.

• Твердое Топливо: Для твердого топлива установлен предел в 800 леев.

• Расчет: Помощь индивидуализирована и зависит от доходов домохозяйства и используемого источника отопления.

Сообщается, что из числа всех заявителей, почти 180 тысяч домохозяйств получили отказ в предоставлении компенсаций по счетам, уточняет mirgagauzia.

Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).

Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.

Бывший премьер Дорин Речан, обещавший в политику не лезть, а вернуться в бизнес, стал специальным эмиссаром Майи Санду (далее…).

В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.

Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин (далее…).

