Власти Краснодара вновь отменили празднование Нового года

В Краснодаре, как и по всему краю, сохраняется ограничение на численность участников открытых мероприятий — не более 1 тыс. человек. В предновогодние недели и в праздничные дни меры безопасности в городе будут усилены, особое внимание уделят учреждениям культуры, транспортным объектам и торговым центрам. Евгений Наумов сообщил, что городские службы перейдут на усиленный режим работы, число патрулей увеличится, а объекты для проведения праздничных мероприятий будут обследованы кинологами и инженерно-техническими подразделениями. Также совместно с ГИБДД будут проработаны маршруты школьных автобусов, которые привезут детей на новогодние представления.