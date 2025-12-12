Мишустин осматривает экспозицию музея «Атом»

Экспозиция «Советский атомный проект» рассказывает о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. Экспозиционная зона знакомит с историей становления советской ядерной физики и создания советского атомного оружия. Ее пространство организовано таким образом, что становится особенно ясно виден контраст между мирной жизнью советских и американских обывателей и напряженной атмосферой гонки вооружений. Благодаря оригинальным мультимедийным решениям, артефактам и документальным свидетельствам посетители погружаются в атмосферу эпохи, навсегда изменившей мир. В то время ученые работали над оружием, которое, как это ни удивительно, в итоге привело мир к мысли о необходимости разоружения. Советская «Царь-бомба», самое разрушительное оружие всех времен, буквально смогла усадить лидеров противоборствующих стран за стол переговоров.