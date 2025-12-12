МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию музея «Атом» на ВДНХ.
Музей «Атом» — это единственный музей, посвященный ядерным технологиям прошлого, настоящего и будущего, не только в России, но и в мире. В начале ноября отмечалось двухлетие его работы (открылся в ноябре 2023 года).
Логика повествования в музее выстроена снизу вверх. Самый нижний этаж посвящен прошлому — подвигу создания ядерного щита СССР. Этаж выше посвящен мечте, он знакомит посетителей с самыми необычными, а порой и фантастическими проектами, которые стали появляться, когда началось мирное использование энергии атома. А на первом этаже представлены современные направления развития атомной промышленности.
Экспозиция «Советский атомный проект» рассказывает о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. Экспозиционная зона знакомит с историей становления советской ядерной физики и создания советского атомного оружия. Ее пространство организовано таким образом, что становится особенно ясно виден контраст между мирной жизнью советских и американских обывателей и напряженной атмосферой гонки вооружений. Благодаря оригинальным мультимедийным решениям, артефактам и документальным свидетельствам посетители погружаются в атмосферу эпохи, навсегда изменившей мир. В то время ученые работали над оружием, которое, как это ни удивительно, в итоге привело мир к мысли о необходимости разоружения. Советская «Царь-бомба», самое разрушительное оружие всех времен, буквально смогла усадить лидеров противоборствующих стран за стол переговоров.
Зона «Современная атомная промышленность» рассказывает о современных ядерных неэнергетических технологиях. Она включает в себя несколько тематических инсталляций: ядерные технологии в медицине, радиофармацевтические препараты, 3D-биопечать органов и тканей, квантовый компьютер, Северный морской путь, ядерные технологии в космосе, технологии радиационного облучения продуктов, карта присутствия Росатома.