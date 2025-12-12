Первенство Сибири по конькобежному спорту стартует в Иркутске

С 16 по 18 декабря в иркутском Ледовом дворце «Байкал» состоится Первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Участие в соревнованиях примут 198 лучших спортсменов из шести регионов.
На старт выйдут парни и девушки двух возрастных групп: 14−15 и 16−17 лет. В течение трех дней они будут бороться за награды на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также в масс-стартах и командных гонках. Все победители и призеры получат медали, грамоты и памятные подарки.
Иркутск стал одним из ведущих центров конькобежного спорта в стране. В «Байкале» регулярно проводятся крупные соревнования и тренировочные сборы. Болельщиков приглашают поддержать участников, вход на трибуны будет свободным. Соревнования начнутся в 10:00.
Это первый из трех этапов сибирского первенства. Второй этап (по многоборью) пройдёт в январе в Кемерове, а третий — в Барнауле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске прошел митинг в честь годовщины боевых действий на Северном Кавказе.