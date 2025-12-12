Комитет ГД одобрил проект о закреплении крестов в описании герба

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате одобрить во втором чтении законопроект о закреплении крестов в описании герба России, следует из решения комитета.
«Рекомендовать Государственной Думе одобрить во втором чтении указанный законопроект», — сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении 16 декабря.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Законопроектом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Володин ранее отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.