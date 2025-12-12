В Ростовской области ожидается мокрый снег и ветер до 25 м/с

В этот период прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут чередоваться, что создает высокий риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах. Особую опасность представляет сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.