В Ростовской области ожидается мокрый снег и ветер до 25 м/с

В Ростовской области объявлено экстренное погодное предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, с 13 по 16 декабря регион ожидает комплекс опасных метеорологических явлений.

В этот период прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут чередоваться, что создает высокий риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах. Особую опасность представляет сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Еще одной серьезной угрозой станет налипание мокрого снега на провода линий электропередачи и деревья. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

