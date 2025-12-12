Уфимка давала алкоголь 15-летней дочери и отправилась на 4,5 года в колонию

Кроме того, прокуратура провела проверку и выявила недостатки в работе органов профилактики. В адрес руководителей территориального отдела полиции и социального учреждения были внесены представления о ненадлежаще организованной работе с неблагополучной семьей. По итогам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.