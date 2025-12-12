Уфимка давала алкоголь 15-летней дочери и отправилась на 4,5 года в колонию

В Уфе вынесли приговор 38-летней женщине, обвиняемой в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем январе уфимка, ранее судимая и лишенная родительских прав, неоднократно у себя в квартире на улице Владивостокской, предлагала спиртное 15-летней дочери и ее подруге-сверстнице.
Женщина полностью признала вину. Советский районный суд Уфы назначил ей 4,5 колонии общего режима.
Кроме того, прокуратура провела проверку и выявила недостатки в работе органов профилактики. В адрес руководителей территориального отдела полиции и социального учреждения были внесены представления о ненадлежаще организованной работе с неблагополучной семьей. По итогам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.