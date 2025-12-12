Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день

РИА Новости: Котяков заявил об отсутствии необходимости сокращать рабочий день.

Источник: © РИА Новости

АБАКАН, 12 дек — РИА Новости. Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ответ на инициативу сократить рабочий день до шести часов.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до шести часов в день. Документ также предусматривает пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет», — сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он также подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы — гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше