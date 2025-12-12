Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет», — сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.