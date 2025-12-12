Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД запускает новогодние поезда с проводницами-Снегурочками

В Беларуси начинают курсировать новогодние поезда с проводницами-Снегурочками.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в преддверии новогодних праздников запускают новогодние поезда с проводницами-Снегурочками, сообщили в телеграм-канале БЖД.

Так, к рождественским и новогодним праздникам по Беларуси начнут курсировать новогодние поезда в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще.

Составы из Минска будут отправляться 12, 13, 20, 21, 24 и 25 декабря, а также 6, 7, 9 и 10 января. В новогоднем поезде — купейные вагоны и проводницы-Снегурочки. Вечером поезд отправляется из Минска, а уже утром с вокзала станции Брест-Центральный туристов довезут в Беловежскую Пущу комфортабельными автобусами.

В прошлом году БЖД организовала семь таких новогодних поездов по маршруту «Минск — Брест — Минск» с экскурсионной и анимационной программой.

Ранее были названы даты и стоимость личных встреч с белорусским Дедом Морозом в поместье в Беловежской пуще: «10 рублей за 10 минут».

Тем временем Белгидромет вынес предупреждение из-за ветра 20 м/с в Беларуси: «С 13.00 до конца дня».